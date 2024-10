Perugia, camionista muore nell'incidente a Collestrada. La denuncia della Cgil: "Settore sempre più pericoloso e senza regole" (Di sabato 12 ottobre 2024) Un camionista di 66 anni è morto nelle prime ore di sabato 12 ottobre in un drammatico incidente lungo la E45, all'altezza di Collestrada. "Un altro camionista ha perso la vita sulle nostre strade - denuncia la Filt Cgil con una nota - . Un altro collega che non tornerà a casa. Un altro Perugiatoday.it - Perugia, camionista muore nell'incidente a Collestrada. La denuncia della Cgil: "Settore sempre più pericoloso e senza regole" Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Undi 66 anni è mortoe prime ore di sabato 12 ottobre in un drammaticolungo la E45, all'altezza di. "Un altroha perso la vita sulle nostre strade -la Filtcon una nota - . Un altro collega che non tornerà a casa. Un altro

