Omicidio a Rozzano fermato un 19enne | Manuel Mastrapasqua accoltellato per gli auricolari

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di sabato 12 ottobre 2024) È stato posto in stato di fermo ilaccusato dell’di, il 31ennenella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 ottobre a, nel Milanese. Il giovane è stato notato da alcuni agenti della polizia ferroviaria su un treno diretto ad Alessandria. Agli agenti avrebbe fatto alcuni riferimenti all’di, e per questo è stato poi affidato ai militari per verificare l’attendibilità delle sue dichiarazioni. È stato quindi interrogato dalla pm Letizia Mocciaro che si occupa del caso, insieme agli investigatori dell’Arma. Il, residente ainsieme ai genitori, ha precedenti per furto e rapina e lavora in un supermercato, diverso da quello della vittima.