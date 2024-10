Migranti, Piantedosi: “Centri in Albania non sono Cpr, si parte prossima settimana” (Di sabato 12 ottobre 2024) “Contiamo di partire già dalla prossima settimana” con i Centri per Migranti in Albania. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, oggi a Firenze, alla Festa del Foglio. “I Centri che stiamo realizzando” in Albania “sono analoghi a quelli che abbiamo in Italia, sono Centri di trattenimento leggero, non sono dei Cpr, non c’è filo spinato”, ha sottolineato il ministro. Lapresse.it - Migranti, Piantedosi: “Centri in Albania non sono Cpr, si parte prossima settimana” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 12 ottobre 2024) “Contiamo di partire già dalla” con iperin. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo, oggi a Firenze, alla Festa del Foglio. “Iche stiamo realizzando” inanaloghi a quelli che abbiamo in Italia,di trattenimento leggero, nondei Cpr, non c’è filo spinato”, ha sottolineato il ministro.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Migranti - Piantedosi alla Festa del Foglio : Per i centri in Albania si parte la settimana prossima - Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, intervenendo alla festa de il Foglio. . Non c’è filo spinato, c’è assistenza. “Noi contiamo di partire dalla prossima settimana e realisticamente le prime persone verranno portate la prossima settimana nei centri in Albania. Tutti possono fare richiesta di protezione internazionale e ottenerla in pochi giorni”, ha aggiunto. (Ildenaro.it)

Migranti - Piantedosi : per centri in Albania si parte settimana prossima - Tutti possono fare richiesta di protezione internazionale e ottenerla in pochi giorni", ha aggiunto. "I centri sono analoghi a quelli fatti sul territorio nazionale, sono di trattenimento leggero. Non c'è filo spinato, c'è assistenza. . "Noi contiamo di partire dalla prossima settimana e realisticamente le prime persone verranno portate la prossima settimana nei centri in Albania. (Tg24.sky.it)

Migranti : Piantedosi - centri in Albania non sono Cpr - si parte prossima settimana - (LaPresse) – “Contiamo di partire già dalla prossima settimana” con i centri per migranti in Albania. “I centri che stiamo realizzando” in Albania “sono analoghi a quelli che abbiamo in Italia, sono centri di trattenimento leggero, non sono dei Cpr, non c’è filo spinato”, ha sottolineato il ministro. (Lapresse.it)

Shengyin e Gyader - i centri di accoglienza migranti dell’Italia in Albania : a cosa servono e quanto costano - Il progetto rientra nell’ambito delle iniziativa sulla razionalizzazione dei flussi migratori, la cui gestione è così potenziata. com. La terza è un piccolo penitenziario dove sarò rinchiuso chi compie reati all’interno della struttura stessa. Ogni richiesta richiederà circa un mese per essere elaborata. (Notizie.com)