"Puoi sospendere l'alcol ma non se ne esce mai" "Ho 74 anni, non so quanto mi resta". E' un Mauro Corona a cuore aperto quello che si confida con Silvia Toffanin a Verissimo oggi, nella puntata del 12 ottobre. "Sto provando a liberarmi dall'alcol. Ci sono riuscito per 5 anni e ci sono ricaduto.

Mauro Corona a Verissimo : “Provo a liberarmi dall’alcol - non so quanto mi resta” - . Corona ha spesso parlato del rapporto burrascoso con il padre violento. Mi sono voltato, l’ho visto dormire e ho visto un uomo vinto, sfinito. Lo puoi sospendere, ma non puoi uscirne. Dall’alcol non ne puoi uscire. (Adnkronos) – “Ho 74 anni, non so quanto mi resta…”. “Le disgrazie mi hanno migliorato. (Dailyshowmagazine.com)

Mauro Corona a Verissimo : Confessioni di Vita e Lotta contro l’Alcol - Per lui, la vita è fatta di “inciampi” e accettare le difficoltà è parte dell’esistenza stessa. “Ho 74 anni, non so quanto mi resta… Vorrei viaggiare in discesa, non più in salita”, afferma lo scrittore e scultore, volto noto del programma E’ sempre Cartabianca, condotto da Bianca Berlinguer su Rete4. (Spettacolo.periodicodaily.com)