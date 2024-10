Manovra Giorgetti | Sicuramente non ci saranno più tasse

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Roma, 12 ott. (askanews) – "non cipiù, dopodiché menolo stiamo facendo, non lo stiamo promettendo: basti vedere quello che abbiamo fatto nella precedente legge di Bilancio, il taglio del cuneo fiscale contributivo di 6-7 punti percentuale che tutti giudicavano impossibile, o comunque precario, diventerà strutturale. Quindi rispondiamo con i fatti rispetto a una narrativa che, diciamo, vuole sostenere il contrario". Lo ha affermato il ministro dell'Economia, Giancarlointervenendo alla Festa dell'Ottimismo del Foglio. "Io credo che in queste settimane, in questi giorni in particolare, ci sia stato uno stillicidio di interpretazioni, quindi si tratta solo di aspettare fino a martedì – ha detto – e poi tutto sarà più chiaro".