Maiori, auto travolge scooter: centauro in ospedale (Di sabato 12 ottobre 2024) Grave incidente alle prime luci dell'alba a Maiori. Un'auto ha travolto uno scooter mentre scendeva da Via Nuova Quinzi.I soccorsiIl conducente dello scooter è stato trasportato in ospedale per accertamenti. I carabinieri stanno indagando per ricostruire la dinamica dell'incidente. Salernotoday.it - Maiori, auto travolge scooter: centauro in ospedale Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Grave incidente alle prime luci dell'alba a. Un'ha travolto unomentre scendeva da Via Nuova Quinzi.I soccorsiIl conducente delloè stato trasportato inper accertamenti. I carabinieri stanno indagando per ricostruire la dinamica dell'incidente.

