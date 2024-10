Lo stile di Rafa Nadal, il gladiatore del tennis (Di sabato 12 ottobre 2024) Tutti quanti abbiamo provato, un giorno, ad assomigliare a Rafa Nadal. Lo imitavamo quando dopo un punto insperato urlavamo VAMOS! fino a sgolarci. Lo copiavamo scoprendoci le braccia per mettere i risalto i muscoli (suvvia, un po' di immaginazione). Ne prendevamo a prestito, cercando di non cadere nella brutta figura, i colpi che erano diventati familiari, il dritto a uncino, le rotazioni impossibili, l'idea che il campo da gioco fosse il nostro terreno di battaglia. Rafa Nadal era l'entità dionisiaca del tennis, quella che non sapevamo potesse esistere fino al suo improvviso sbarco nell'Olimpo degli sportivi: un Prometeo che aveva donato il tennis ai mortali, rendendolo più fresco, più scanzonato, sicuramente diverso. Gqitalia.it - Lo stile di Rafa Nadal, il gladiatore del tennis Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Tutti quanti abbiamo provato, un giorno, ad assomigliare a. Lo imitavamo quando dopo un punto insperato urlavamo VAMOS! fino a sgolarci. Lo copiavamo scoprendoci le braccia per mettere i risalto i muscoli (suvvia, un po' di immaginazione). Ne prendevamo a prestito, cercando di non cadere nella brutta figura, i colpi che erano diventati familiari, il dritto a uncino, le rotazioni impossibili, l'idea che il campo da gioco fosse il nostro terreno di battaglia.era l'entità dionisiaca del, quella che non sapevamo potesse esistere fino al suo improvviso sbarco nell'Olimpo degli sportivi: un Prometeo che aveva donato ilai mortali, rendendolo più fresco, più scanzonato, sicuramente diverso.

