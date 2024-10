Abruzzo24ore.tv - Liceo Delfico, protestano gli studenti: "Lezioni pomeridiane? Non le accetteremo mai"

(Di sabato 12 ottobre 2024) Teramo -e genitori uniti nella protesta davanti al plesso sequestrato, chiedendo una soluzione rapida e adeguata per il loro futuro scolastico. Glideldi Teramo hanno manifestato questa mattina con un flash mob davanti all’edificio sequestrato, rifiutando categoricamente l'idea dellein aule provvisorie. La protesta ha coinvolto in modo massiccio i ragazzi, che hanno scelto di non presentarsi nelle classi temporanee allestite presso gli istituti Milli ed ex Comi, dove erano stati collocati a causa della chiusura della loro scuola per problemi strutturali. Il sequestro del plesso ha lasciato senza aula circa 1.200, tra cui quelli di tre licei, una scuola elementare, una scuola media e il Convitto nazionale.