La Scozia perde ma Gilmour incanta: voti altissimi dai giornali (Di sabato 12 ottobre 2024) Nonostante sia arrivata la terza sconfitta consecutiva per la Scozia, sono arrivati voti positivi per i due azzurri Gilmour e McTominay. Ancora una sconfitta per la Scozia, la terza in questa Nations League: la squadra di Steve Clark non è riuscita a portare a casa nemmeno un punto in questa fase a gironi, perdendo anche oggi contro una Croazia che si è imposta nel risultato ed anche nei numeri. Il vantaggio scozzese di Christie è stato prima raggiunto dalla rete di Matanovic appena 4 minuti dopo, per poi vedere il sorpasso nella ripresa con il gol di Kramaric al 70? minuto. La Scozia, così, è arrivata a ben 7 partite senza vittoria tra Europei, amichevoli e Nations League: un bottino davvero amarissimo che porterà sicuramente a delle riflessioni anche per il futuro. Spazionapoli.it - La Scozia perde ma Gilmour incanta: voti altissimi dai giornali Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Nonostante sia arrivata la terza sconfitta consecutiva per la, sono arrivatipositivi per i due azzurrie McTominay. Ancora una sconfitta per la, la terza in questa Nations League: la squadra di Steve Clark non è riuscita a portare a casa nemmeno un punto in questa fase a gironi,ndo anche oggi contro una Croazia che si è imposta nel risultato ed anche nei numeri. Il vantaggio scozzese di Christie è stato prima raggiunto dalla rete di Matanovic appena 4 minuti dopo, per poi vedere il sorpasso nella ripresa con il gol di Kramaric al 70? minuto. La, così, è arrivata a ben 7 partite senza vittoria tra Europei, amichevoli e Nations League: un bottino davvero amarissimo che porterà sicuramente a delle riflessioni anche per il futuro.

