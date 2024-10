La madre indagata. Tenta di costringere la figlia ad abortire ma lei la denuncia (Di sabato 12 ottobre 2024) Lei, minorenne, non vuole abortire il bambino che ha concepito con il fidanzatino. coetaneo, che ama. Ma la madre di lei non ne vuole sapere di dover accudire e mantenere un nipote, problemi economici tanti, e la futura mamma deve ancora finire di studiare. Così la donna accompagna la figlia ad abortire in un ospedale dell’hinterland milanese. Ma arrivati qui la 17enne firma per l’aborto programmato a novembre, ma poi ai medici racconta in lacrime che la madre la stava costringendo e che lei quel bimbo la desiderava tanto. Così il “caso“ è finito sul tavolo della procura che ha dovuto decidere come affrontare l’emergenza: da un lato il desiderio della 17enne di diventare madre e dall’altro il diniego della sua di mamma. Ilgiorno.it - La madre indagata. Tenta di costringere la figlia ad abortire ma lei la denuncia Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Lei, minorenne, non vuoleil bambino che ha concepito con il fidanzatino. coetaneo, che ama. Ma ladi lei non ne vuole sapere di dover accudire e mantenere un nipote, problemi economici tanti, e la futura mamma deve ancora finire di studiare. Così la donna accompagna laadin un ospedale dell’hinterland milanese. Ma arrivati qui la 17enne firma per l’aborto programmato a novembre, ma poi ai medici racconta in lacrime che lala stava costringendo e che lei quel bimbo la desiderava tanto. Così il “caso“ è finito sul tavolo della procura che ha dovuto decidere come affrontare l’emergenza: da un lato il desiderio della 17enne di diventaree dall’altro il diniego della sua di mamma.

