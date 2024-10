Joker: Joaquin Phoenix e Lady Gaga, una Folie à Deux musicale (Di sabato 12 ottobre 2024) A rendere prezioso il film di Todd Phillips è certamente la sua colonna sonora, tra brani storici proposti in nuove versioni e alcuni inediti. A interpretarli sono Lady Gaga e Joaquin Phoenix, i due straordinari protagonisti. Abbiamo approfondito da molti punti di vista Joker: Folie à Deux, il nuovo film di Todd Phillips da poco arrivato nelle sale internazionali, e finora al di sotto delle aspettative in quanto a riscontro del pubblico e della critica, soprattutto se paragonato al primo capitolo del 2019. In realtà, l'opera può vantare anche moltissimi pregi e, primi fra tutti, vi sono la sua colonna sonora e le performance artistiche di Joaquin Phoenix e di Lady Gaga. Se l'immenso talento della cantautrice newyorkese non ha certo bisogno di presentazioni, è sorprendente aver ritrovato Phoenix in un'interpretazione dalle molteplici sfaccettature. Alla eccezionale Movieplayer.it - Joker: Joaquin Phoenix e Lady Gaga, una Folie à Deux musicale Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di sabato 12 ottobre 2024) A rendere prezioso il film di Todd Phillips è certamente la sua colonna sonora, tra brani storici proposti in nuove versioni e alcuni inediti. A interpretarli sono, i due straordinari protagonisti. Abbiamo approfondito da molti punti di vista, il nuovo film di Todd Phillips da poco arrivato nelle sale internazionali, e finora al di sotto delle aspettative in quanto a riscontro del pubblico e della critica, soprattutto se paragonato al primo capitolo del 2019. In realtà, l'opera può vantare anche moltissimi pregi e, primi fra tutti, vi sono la sua colonna sonora e le performance artistiche die di. Se l'immenso talento della cantautrice newyorkese non ha certo bisogno di presentazioni, è sorprendente aver ritrovatoin un'interpretazione dalle molteplici sfaccettature. Alla eccezionale

