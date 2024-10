Jeremy Rifkin vuole ribattezzare la Terra. E riscrivere la storia dell'uomo (Di sabato 12 ottobre 2024) L'autore americano, attraverso il suo ultimo libro Pianeta Acqua, disegna passato, presente e futuro dell'umanità nell'ottica dell'idrosfera. E parla di metaverso, filosofia, Gen-z e transizione ecologica in questo colloquio esclusivo con Wired Wired.it - Jeremy Rifkin vuole ribattezzare la Terra. E riscrivere la storia dell'uomo Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di sabato 12 ottobre 2024) L'autore americano, attraverso il suo ultimo libro Pianeta Acqua, disegna passato, presente e futuro'umanità nell'ottica'idrosfera. E parla di metaverso, filosofia, Gen-z e transizione ecologica in questo colloquio esclusivo con Wired

Jeremy Rifkin a TPI : “L’uomo ha sfruttato il Pianeta Acqua come fosse sua proprietà - ora rischiamo l’estinzione” - «Eppure è esattamente ciò che abbiamo deciso di fare seimila anni fa con la nascita delle civiltà idrauliche urbane in tutto il mondo. A quale malinteso ti riferisci?«Abbiamo sfruttato le risorse del pianeta come se fossero proprietà da sfruttare e non preziosi beni comuni da tutelare perché abbiamo a lungo creduto (e ancora crediamo) di vivere su un pianeta terrestre quando in realtà viviamo ... (Tpi.it)

Jeremy Rifkin al Wired Next Fest Trentino 2024 : "Viviamo su un pianeta fatto d'acqua - dobbiamo ripensare il nostro modello di governance sociale e ambientale" - L'economista americano sostiene che cambiare il nostro rapporto con l'acqua sia il punto di partenza per affrontare crisi ambientali e politiche che stanno investendo la nostra società. Il “blue deal” europeo potrebbe essere la chiave per un futuro più sostenibile e resiliente. (Wired.it)