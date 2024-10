Inter, un gioiello in primavera. Chi è il "nuovo Odegaard" (Di sabato 12 ottobre 2024) Inter gioiello primavera. Se la Prima Squadra, colma di grandi campioni, è riuscita nella non semplice impresa di griffarsi dello Scudetto con ben cinque giornate d'anticipo, la primavera Ilnerazzurro.it - Inter, un gioiello in primavera. Chi è il "nuovo Odegaard" Leggi tutta la notizia su Ilnerazzurro.it (Di sabato 12 ottobre 2024). Se la Prima Squadra, colma di grandi campioni, è riuscita nella non semplice impresa di griffarsi dello Scudetto con ben cinque giornate d'anticipo, la

Rinforzo in attacco per il Futball Cava Ronco : è l'ex Inter Primavera Moussa Souare - E' cresciuto. E' dotato di una grande velocità e può essere impiegato anche come esterno d’attacco, sia a sinistra che a destra. Si tratta di Moussa Souare, seconda punta guineana classe 1998. . Ha giocato anche nella primavera dell'Inter. Arriva un attaccante di spessore per il Futball Cava Ronco. (Forlitoday.it)

Campionato Primavera 1 - 7ª giornata classifica e risultati. Inter attaccata - L’Inter ha pareggiato contro il Verona al Konami Youth Development Centre con il risultato di 1-1, ma non ha perso terreno dalle rivali in cima al torneo. Di seguito la classifica e l’esito di tutte le partite del weekend numero sette del Campionato Primavera 1. Inter attaccata) © Inter-News. it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . (Inter-news.it)

VIDEO – Inter-Verona Primavera 1-1 : gol e highlights della partita - Grande delusione per i ragazzi di Andrea Zanchetta, che erano anche passati in vantaggio nel primo tempo dopo un ottimo inizio di gara. Al rientro dalla sosta i nerazzurri affronteranno il Lecce in trasferta: appuntamento a sabato 19 ottobre ore 11. Il giovane talento del Verona ha schiacciato e reso impossibile la parata ad AlessandroCalligaris, che comunque ha toccato il pallone. (Inter-news.it)