Incidente sulla Palermo-Sciacca, morta una coppia. Gravissimi i tre figli piccoli (Di sabato 12 ottobre 2024) AGI - Sono in corso i rilievi, da parte dei carabinieri, sul luogo dell'Incidente avvenuto questa mattina, poco dopo le 8, sulla strada statale 624 Palermo-Sciacca, all'altezza del bivio per Giacalone. In seguito a uno scontro frontale tra un Toyota Rav 4 e una Mercedes hanno perso la vita una coppia di 44 e 42 anni e il conducente cinquantunenne della Toyota. Tre figli della coppia - di 8, 6 e 4 anni - sono stati estratti in condizioni gravi dalle lamiere da parte dei vigili del fuoco e trasportati in elisoccorso all'ospedale dei Bambini "Di Cristina" di Palermo. Ancora da chiarire le cause e la dinamica che hanno portato all'impatto tra le due autovetture. I corpi sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco. Sul posto anche il personale del 118 e il medico legale.

Hanno perso i genitori nell'incidente sulla Palermo-Sciacca - il sindaco Ruvolo : "La comunità si prenderà cura dei tre bimbi" - "Stamattina lo zio dei ragazzini ovvero il fratello del ragazzo morto, lo zio del padre e il fratello della madre, che da tanti anni sono in Italia, sono andati in ospedale a Palermo per seguire da vicino la situazione dei tre bambini. Ho sentito anche la dirigente scolastica dell'istituto dove... (Agrigentonotizie.it)

Riccardo - Walid e Zina : chi erano le tre vittime dell'incidente sulla Palermo-Sciacca - La passione per le api e per il miele, per la pesca e per gli uccellini. Ma soprattutto l'amore per la sua famiglia e per i suoi due figli. I tanti ricordi lasciati dai social da parenti e amici tracciano il ritratto di Riccardo Pardi, 51 anni, morto stamattina nell'incidente sulla... (Palermotoday.it)

Scontro sulla Palermo Sciacca : morti Walid Moussa - la moglie Zina e Riccardo Pardi - Sulla Toyota è morto il conducente Riccardo Pardi, palermitano di 51 anni, che viaggiava da solo. L’impatto è avvenuto tra Altofonte e Giacalone al km 13 della statale 624. A quanto riferisce il sindaco Matteo Ruvolo la famiglia tunisina stava andando al porto di Palermo perché la mamma e i figlioletti avrebbero dovuto imbarcarsi per raggiungere la Tunisia per un breve periodo. (Laprimapagina.it)