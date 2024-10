Incidente in via Nizza a Torino: frontale tra due auto, ci sono dei feriti (Di sabato 12 ottobre 2024) Incidente stradale a Torino in via Nizza, all'angolo con via Vado, nella serata di sabato 12 ottobre. Si tratta di uno scontro frontale tra due auto avvenuto intorno alle 20. Vigili del fuoco e polizia sul posto. Secondo una prima ricostruzione, uno dei due mezzi proceve lungo via Nizza Torinotoday.it - Incidente in via Nizza a Torino: frontale tra due auto, ci sono dei feriti Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024)stradale ain via, all'angolo con via Vado, nella serata di sabato 12 ottobre. Si tratta di uno scontrotra dueavvenuto intorno alle 20. Vigili del fuoco e polizia sul posto. Secondo una prima ricostruzione, uno dei due mezzi proceve lungo via

