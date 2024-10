Inchiesta ultras, ora Calabria e un altro dell’Inter! Un dietrofront – TS (Di sabato 12 ottobre 2024) Aggiornamenti sull’Inchiesta ultras. La deposizione di Davide Calabria doveva esserci ieri, ma è slittata e si terrà settimana prossima, quando verrà interrogato un altro tesserato dell’Inter. Intanto, arriva un dietrofront da alcuni membri della Curva del Milan. UDIENZA SPOSTATA – Ieri doveva essere il giorno della deposizione di Davide Calabria, capitano del Milan, in questura, ma l’udienza è stata spostata a settimana prossima. Il difensore rossonero, così come gli altri tesserati dell’Inter, sarà ascoltato come testimone dei fatti e non risulta ovviamente indagato. Secondo le carte, infatti, avrebbe incontrato il leader della Curva Sud rossonera, Luca Lucci, in un bar di Cologno Monzese. Gli inquirenti vorranno capire il perché di questo incontro. Come Calabria, settimana prossima, scrive Tuttosport, sarà sentito anche Hakan Calhanoglu. Inter-news.it - Inchiesta ultras, ora Calabria e un altro dell’Inter! Un dietrofront – TS Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Aggiornamenti sull’. La deposizione di Davidedoveva esserci ieri, ma è slittata e si terrà settimana prossima, quando verrà interrogato untesserato. Intanto, arriva unda alcuni membri della Curva del Milan. UDIENZA SPOSTATA – Ieri doveva essere il giorno della deposizione di Davide, capitano del Milan, in questura, ma l’udienza è stata spostata a settimana prossima. Il difensore rossonero, così come gli altri tesserati, sarà ascoltato come testimone dei fatti e non risulta ovviamente indagato. Secondo le carte, infatti, avrebbe incontrato il leader della Curva Sud rossonera, Luca Lucci, in un bar di Cologno Monzese. Gli inquirenti vorranno capire il perché di questo incontro. Come, settimana prossima, scrive Tuttosport, sarà sentito anche Hakan Calhanoglu.

