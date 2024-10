In Veneto popolazione sempre più anziana: fra 10 anni il numero degli ultra80enni crescerà del 20% (Di sabato 12 ottobre 2024) Programmare la sanità e l’assistenza territoriale e promuovere le politiche per l’invecchiamento attivo. Sono queste, secondo lo Spi Cgil del Veneto, le principali sfide che la Regione dovrà affrontare nei prossimi anni. La considerazione nasce dai dati pubblicati dall’Istat che dimostrano come Veneziatoday.it - In Veneto popolazione sempre più anziana: fra 10 anni il numero degli ultra80enni crescerà del 20% Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Programmare la sanità e l’assistenza territoriale e promuovere le politiche per l’invecchiamento attivo. Sono queste, secondo lo Spi Cgil del, le principali sfide che la Regione dovrà affrontare nei prossimi. La considerazione nasce dai dati pubblicati dall’Istat che dimostrano come

