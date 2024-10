Bergamonews.it - Il notaio Santus: “Fondazione Banca Popolare di Bergamo sarà ente filantropico”

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Armando, Presiddi, a tutto tondo su ruolo dellanella comunità bergamasca, mettendo in evidenza l’impegno concreto per il territorio. “Oggi noi siamo custodi di un fuoco, non delle ceneri”, ha dichiarato il presidrichiamando lo spiritoche anima lafin dalla sua nascita, nel 1991, su iniziativa delladi. Con una storia radicata nella solidarietà,Bpb si dedica da oltre 30 anni a diversi ambiti, dalla promozione della cultura e del patrimonio storico-artistico, al sociale, passando per il supporto alla ricerca scientifica, all’istruzione e alla formazione. In questi ambiti, laha finanziato oltre 1400 progetti, per un valore di circa 37 milioni di euro. Grandi e piccoli progetti, tutti significativi.