Liberoquotidiano.it - Il glorioso polpo scalda i cuori, ma le accuse di "crudeltà" contro Meloni sono una barzelletta

(Di sabato 12 ottobre 2024) Ilnon mangia i suoi tentacoli, è una leggenda: quelli che mancano, se mancano, li ha divorati un grongo, anguillona che può pesare fino a settanta chili. L'aragosta, pur avendo la meglio sul grongo, è terrorizzata dal. Ilspaventato spruzza inchiostro e ricorre all'inchiostro anche per mimetizzarsi. Se minacciato, sa nascondersi tra i due gusci di una noce di cocco, richiudendoli alla perfezione. Ildopo l'accoppiamento muore: al maschio resta qualche mese, alla femmina il tempo di deporre fino a 400mila uova. Ogni tentacolo ha una mente autonoma: può aprire una conchiglia in totale indipendenza e, se staccato dal resto del corpo, per un certo lasso di tempo reagisce agli stimoli. Ilha tre. Aristotele lo riteneva un «animale sciocco», oggi sappiamo che il mollusco è dannatamente intelligente.