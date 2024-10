Il day after di Tavares: tutti d’accordo contro Stellantis. Confindustria: “Folle chiedere altri aiuti” (Di sabato 12 ottobre 2024) L’ad di Stellantis, Carlos Tavares, ha conseguito un risultato a suo modo eccezionale: è riuscito a mettere d’accordo tutti sul fatto che le pretese e i comportamenti dell’azienda sono inaccettabili. All’indomani dell’audizione davanti alle Commissione riunite di Camera e Senato, la sua richiesta di nuovi incentivi per mantenere le produzioni in Italia è stata stigmatizzata trasversalmente da tutti: maggioranza e opposizione, Confindustria e sindacati. Secoloditalia.it - Il day after di Tavares: tutti d’accordo contro Stellantis. Confindustria: “Folle chiedere altri aiuti” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di sabato 12 ottobre 2024) L’ad di, Carlos, ha conseguito un risultato a suo modo eccezionale: è riuscito a metteresul fatto che le pretese e i comportamenti dell’azienda sono inaccettabili. All’indomani dell’audizione davanti alle Commissione riunite di Camera e Senato, la sua richiesta di nuovi incentivi per mantenere le produzioni in Italia è stata stigmatizzata trasversalmente da: maggioranza e opposizione,e sindacati.

