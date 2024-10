Il comune brianzolo dove si accende il varco della Ztl: telecamera in azione (e poi arriveranno anche le multe) (Di sabato 12 ottobre 2024) A Nova Milanese a partire da lunedì 14 ottobre sarà attivo il varco elettronico della zona a traffico limitato di piazza Marconi. La telecamera sarà accesa in modalità di pre-esercizio: per almeno trenta giorni dunque solo test, nessuna multa. Il periodo di monitoraggio, specificano dal municipio Monzatoday.it - Il comune brianzolo dove si accende il varco della Ztl: telecamera in azione (e poi arriveranno anche le multe) Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) A Nova Milanese a partire da lunedì 14 ottobre sarà attivo ilelettronicozona a traffico limitato di piazza Marconi. Lasarà accesa in modalità di pre-esercizio: per almeno trenta giorni dunque solo test, nessuna multa. Il periodo di monitoraggio, specificano dal municipio

