Ilrestodelcarlino.it - II ritardi del ’Novello’: "O si sblocca o si cambia"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Sul quartiere Novello si assommano problemi eche ne stanno dilatando la realizzazione, ma il sindaco Enzo Lattuca continua a difendere il progetto. "L’aggravarsi in tutta Italia dell’emergenza abitativa – che spinge in questi ultimi mesi gli enti locali a chiedere con forza al Governo che vengano stanziate nuove risorse per l’edilizia pubblica sociale – afferma il sindaco Lattuca – dimostra come l’investimento a suo tempo pensato e concretizzatosi per la realizzazione del quartiere Novello fosse una scelta lungimirante".