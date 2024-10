I predoni delle campagne. Rubavano mezzi agricoli e li portavano in Romania. Sgominata la banda (Di sabato 12 ottobre 2024) Nell’arco di pochi mesi erano diventati il terrore delle campagne. Tra il maggio del 2022 e il febbraio del 2023, chi aveva trattori o macchinari nei capannoni aziendali dormiva con un occhio solo. A turbare il sonno degli imprenditori di tre province, secondo le indagini dei carabinieri, era una gang composta da cinque romeni tra i 28 e i 38 anni. Un gruppo di specialisti, in grado di scegliere con cura i propri bersagli e di agire senza sbavature, servendosi anche di tecnologie in grado di rendere inutilizzabili i gps dei trattori. Nel giro di poche ore, anche grazie ad accurati sopralluoghi, riuscivano a impossessarsi del macchinario e a trasportarlo al confine. Una volta oltre frontiera, il gioco era fatto. Nel complesso i militari del nucleo investigativo hanno ricostruito ben tredici colpi tra Ferrara, Bologna e Ravenna. Ilrestodelcarlino.it - I predoni delle campagne. Rubavano mezzi agricoli e li portavano in Romania. Sgominata la banda Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Nell’arco di pochi mesi erano diventati il terrore. Tra il maggio del 2022 e il febbraio del 2023, chi aveva trattori o macchinari nei capannoni aziendali dormiva con un occhio solo. A turbare il sonno degli imprenditori di tre province, secondo le indagini dei carabinieri, era una gang composta da cinque romeni tra i 28 e i 38 anni. Un gruppo di specialisti, in grado di scegliere con cura i propri bersagli e di agire senza sbavature, servendosi anche di tecnologie in grado di rendere inutilizzabili i gps dei trattori. Nel giro di poche ore, anche grazie ad accurati sopralluoghi, riuscivano a impossessarsi del macchinario e a trasportarlo al confine. Una volta oltre frontiera, il gioco era fatto. Nel complesso i militari del nucleo investigativo hanno ricostruito ben tredici colpi tra Ferrara, Bologna e Ravenna.

