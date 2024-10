Ilnapolista.it - Goggia: «Per due mesi ho pensato di essere morta. Umanamente ho sperimentato il gelo e il buio»

(Di sabato 12 ottobre 2024) La sciatrice Sofiaracconta in un’intervista per Repubblica i durissimiche ha dovuto affrontare dopo l’infortunio alla tibia. Sofia, come sta? «Bene così. Mi sento quasi quella di prima, da quando ho tolto quella piastra che sporcava le mie emozioni. Sono contenta perché metterò gli sci nelle prossime settimane, faremo dei primi giorni molto blandi, giusto per respirare e adattarmi a neve e scarponi. L’11 novembre partirò per Copper Mountain, dove mi allenerò un mese. Sono molto fiduciosa». La sua riabilitazione ha colpito chi l’ha seguita sui social. «Ho patito molto, per duehodihoile il. Ma adesso mi sento veramente bene, ho voglia di sciare, di provarci».sul conforto che le ha dato Baggio A maggio è andata a casa di Roberto Baggio, un altro campione spesso ferito.