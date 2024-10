Giugliano, il centrodestra chiede le dimissioni del Sindaco Pirozzi (Di sabato 12 ottobre 2024) Per interrompere il ciclo vizioso innestato da quest’Amministrazione Comunale c’è un solo metodo: le dimissioni del Sindaco e di tutta la sua fallimentare giunta. Giugliano, il centrodestra chiede le dimissioni del Sindaco Pirozzi Il Sindaco Pirozzi dovrebbe essere il primo a pretendere trasparenza e moralità, anziché trincerarsi indietro ad un inutile silenzio. Sono spariti anche L'articolo Giugliano, il centrodestra chiede le dimissioni del Sindaco Pirozzi Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Giugliano, il centrodestra chiede le dimissioni del Sindaco Pirozzi Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Per interrompere il ciclo vizioso innestato da quest’Amministrazione Comunale c’è un solo metodo: ledele di tutta la sua fallimentare giunta., illedelIldovrebbe essere il primo a pretendere trasparenza e moralità, anziché trincerarsi indietro ad un inutile silenzio. Sono spariti anche L'articolo, illedelTeleclubitalia.

