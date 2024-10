Tutto.tv - GF, Jessica dà consigli a Giglio su come conquistare Yulia: epilogo inatteso

Leggi tutta la notizia su Tutto.tv

(Di sabato 12 ottobre 2024) Fino a poco tempo fa, nella casa del Grande Fratello sembrava esserci un altro intrigo amoroso, ovvero, quello traMorlacchi, Lucali eBruschi. Per tale ragione, le due donne si sono anche scontrate duramente, ma adesso le cose sembrano essere radicalmente cambiate., infatti, in queste ore si è avvicinata molto a, ma non per provarci con lui, anzi. La donna ha dispensatoal suo coinquilino sulfare a. Iinaspettati disual GF Le cose cambiano rapidamente all’interno della casa del Grande Fratello. Legami indissolubili possono spezzarsi per nulla, amicizie inaspettate possono nascere, cosìflirt inattesi. Ebbene, questo è proprio ciò che è accaduto aMorlacchi e Lucali.