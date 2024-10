Inter-news.it - Frattesi: «Il minutaggio nell’Inter? C’è un motivo se non rompo le scatole a Inzaghi!»

(Di sabato 12 ottobre 2024) Lunedì è in programma Italia-Israele, per la quarta giornata di Nations League. A parlare in conferenza stampa prima del match è il centrocampista dell’Inter Davide. Di seguito le parole rilasciate al tavolo di fronte ai giornalisti. Le parole di Davidenella conferenza stampa pre Italia-Israele Quanto è importante questo clima? Ti manco gli urlacci di Spalletti? Gli urlacci mi mancano tantissimo. Scherzi a parte, è quello che ci è un po’ mancato nella spedizione dell’Europeo e quello credo sia fondamentale. Ci sono stati trenta giorni fatti qui e dieci prima di andare in Germania. Farli in un ambiente non dico pesante, ma non gioioso e simpatico come quello che c’è adesso è stata una cosa che ha influito e non poco sul rendimento di tutti i giocatori. C’era troppa pressione, sia all’esterno che dentro perché ce la siamo messi da soli. Non era così divertente.