Frattesi, altro che malumore con Inzaghi: ecco come smonta il ‘caso’ Inter! (Di sabato 12 ottobre 2024) Quello dello scarso impiego nell’Inter di Davide Frattesi è diventato un vero e proprio caso, montato ad hoc per generare critiche nei riguardi di Simone Inzaghi. A smontare il tutto ci pensa lo stesso centrocampista azzurro. AD HOC – Anche dal ritiro dell’Italia, il focus su Davide Frattesi rimane sempre incentrato sul suo utilizzo nell’Inter di Simone Inzaghi. Si è da poco conclusa la conferenza stampa a due giorni dalla sfida di Nations League contro l’Israele, e ha parlare di fronte ai giornalisti è stato proprio il centrocampista nerazzurro. Tra le tante domande poste all’ex Sassuolo, non manco quelle legate allo scarso impiego nell’Inter e al paragone col minutaggio in azzurro. Non è di certo la prima volta che la stampa tenta di creare una sorta ‘caso’ e di alimentare un dibattito, ormai fonte di critiche nei riguardi di mister Inzaghi. Inter-news.it - Frattesi, altro che malumore con Inzaghi: ecco come smonta il ‘caso’ Inter! Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Quello dello scarso impiego nell’di Davideè diventato un vero e proprio caso, montato ad hoc per generare critiche nei riguardi di Simone. Are il tutto ci pensa lo stesso centrocampista azzurro. AD HOC – Anche dal ritiro dell’Italia, il focus su Daviderimane sempre incentrato sul suo utilizzo nell’di Simone. Si è da poco conclusa la conferenza stampa a due giorni dalla sfida di Nations League contro l’Israele, e ha parlare di fronte ai giornalisti è stato proprio il centrocampista nerazzurro. Tra le tante domande poste all’ex Sassuolo, non manco quelle legate allo scarso impiego nell’e al paragone col minutaggio in azzurro. Non è di certo la prima volta che la stampa tenta di creare una sortae di alimentare un dibattito, ormai fonte di critiche nei riguardi di mister

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Italia - Frattesi : "Flop agli Europei perché c'era troppa pressione. Inter? C'è un motivo se non rompo le scatole a Inzaghi" - Davide Frattesi ha parlato in conferenza stampa tra gli impegni della Nazionale che ha pareggiato con il Belgio e si appresta ad affrontare... (Calciomercato.com)

Frattesi : «Il minutaggio nell’Inter? C’è un motivo se non rompo le scatole a Inzaghi!» - Anche perché giochiamo con la Nazionale e già questo deve darti uno stimolo grandissimo. Una sorta di mezz’ala ma trequartista, quindi un’ibrido. Siamo tutti abbastanza esperti e non credo che questo possa essere un problema. Dovremo essere bravi a sfruttare ele occasioni perché sicuramente non ce ne daranno tantissime. (Inter-news.it)

Inter - tornano i titolari : Thu-La in attacco e Frattesi in mediana. E Inzaghi scioglie l’ultimo dubbio|Serie A - Anzi… TORNANO I TITOLARI – In attacco dovrebbe quindi tornare titolare il tandem composto da Lautaro e Thuram, nonostante Taremi abbia confermato di essere in un ottimo momento di forma. Meglio farlo a partire da domani, perché dopo la sfida contro il Torino arriverà la pausa e andare a riposo per due settimane senza conquistare i tre punti sarebbe un brutto segnale visto che in campionato sono ... (Justcalcio.com)