Fiera dei morti, come presentare domande per gli stand: "La città risponderà con una grandissima partecipazione" (Di sabato 12 ottobre 2024) E' stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune l'avviso pubblico per partecipare alla Fiera dei morti. L'evento si svolgerà dal 27 ottobre prossimo al 2 novembre all'interno della Fiera del Mediterraneo e le richieste dovranno essere presentate attraverso il portale "impresainungiorno" Palermotoday.it - Fiera dei morti, come presentare domande per gli stand: "La città risponderà con una grandissima partecipazione" Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) E' stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune l'avviso pubblico per partecipare alladei. L'evento si svolgerà dal 27 ottobre prossimo al 2 novembre all'interno delladel Mediterraneo e le richieste dovranno essere presentate attraverso il portale "impresainungiorno"

Fiera dei morti, come presentare domande per gli stand: "La città risponderà con una grandissima partecipazione" - L'evento si svolgerà dal 27 ottobre prossimo al 2 novembre all'interno della Fiera del Mediterraneo e le richieste dovranno essere presentate entro e non oltre le 12 del 18 ottobre.

