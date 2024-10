Eleonora Giorgi commuove: «Il tempo che mi resta voglio passarlo con i miei amori», la malattia non fa ben sperare (Di sabato 12 ottobre 2024) Come sappiamo, da qualche tempo Eleonora Giorgi combatte contro la sua malattia: all’attrice è arrivata una diagnosi di tumore al pancreas. Ma oggi come sta? Attualmente Eleonora sta continuando la chemioterapia, ma ha descritto questo percorso come “tostissimo”; non è raro, infatti, che i pazienti oncologici, seppur obbligati a seguire questo tipo di cure, ne escano ogni volta più devastati di prima. L’attrice, comunque, può contare sul pieno supporto dei suoi familiari. Di recente, infatti, è stata ospite di Verissimo, in collegamento diretto con Silvia Toffanin. Insieme a lei, seduto sulla poltrona vicina alla sua, anche l’ex marito Massimo Ciavarro, padre del suo secondo figlio Paolo. Proprio in questa occasione, Eleonora Giorgi ha fatto sapere di voler passare il tempo che le rimane con “i suoi amori”. Donnapop.it - Eleonora Giorgi commuove: «Il tempo che mi resta voglio passarlo con i miei amori», la malattia non fa ben sperare Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Come sappiamo, da qualchecombatte contro la sua: all’attrice è arrivata una diagnosi di tumore al pancreas. Ma oggi come sta? Attualmentesta continuando la chemioterapia, ma ha descritto questo percorso come “tostissimo”; non è raro, infatti, che i pazienti oncologici, seppur obbligati a seguire questo tipo di cure, ne escano ogni volta più devastati di prima. L’attrice, comunque, può contare sul pieno supporto dei suoi familiari. Di recente, infatti, è stata ospite di Verissimo, in collegamento diretto con Silvia Toffanin. Insieme a lei, seduto sulla poltrona vicina alla sua, anche l’ex marito Massimo Ciavarro, padre del suo secondo figlio Paolo. Proprio in questa occasione,ha fatto sapere di voler passare ilche le rimane con “i suoi”.

