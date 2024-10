“Ci sono dei bambini”. Terribile incidente, il bilancio è tragico: morti e feriti gravissimi (Di sabato 12 ottobre 2024) È gravissimo il bilancio dell’incidente stradale avvenuto oggi, sabato 12 ottobre 2024, sulla strada Palermo-Sciacca. sono almeno tre vittime e purtroppo nello scontro sono rimasti feriti anche tre bambini. Le persone ferite sono state tutte trasportati in codice rosso all’ ospedale di Palermo, alcuni di loro sono gravissimi. A seguito del Terribile incidente stradale, sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco, i quali hanno dovuto lavorare non poco per estrarre le vittime dalle lamiere. La strada statale che collega il capoluogo siciliano a Sciacca risulta al momento è chiusa al traffico per consentire i soccorsi e permettere i rilievi del caso da parte delle forze dell’ordine. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di sabato 12 ottobre 2024) È gravissimo ildell’stradale avvenuto oggi, sabato 12 ottobre 2024, sulla strada Palermo-Sciacca.almeno tre vittime e purtroppo nello scontrorimastianche tre. Le persone feritestate tutte trasportati in codice rosso all’ ospedale di Palermo, alcuni di loro. A seguito delstradale, sul postointervenuti gli operatori sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco, i quali hanno dovuto lavorare non poco per estrarre le vittime dalle lamiere. La strada statale che collega il capoluogo siciliano a Sciacca risulta al momento è chiusa al traffico per consentire i soccorsi e permettere i rilievi del caso da parte delle forze dell’ordine.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Un nuovo studio mostra che i bambini sono sempre più esposti agli abusi sessuali online - Monitorate l’attività online dei bambini piccoli, incluso il controllo dei loro profili e post. “Una comunicazione tempestiva e aperta in merito all’autonomia corporea, alla sicurezza e alle questioni di consenso è fondamentale per creare un senso di fiducia reciproca e comprensione tra genitori e figli e per consentire ai bambini di discutere di eventuali preoccupazioni che potrebbero sorgere”. (Gravidanzaonline.it)

I bambini fanno sempre più fatica leggere : quali sono rischi e come i genitori possono favorire il piacere della lettura - Continua a leggere . Tecnologia, social e approcci scolastici sempre più semplificati stanno disabituando i giovani a cimentarsi un'attività complessa e impegnativa coma la lettura. Per evitare di crescere generazioni di giovani poveri di linguaggio e incapaci di comprendere un testo, i genitori possono però adottare una serie di strategia per abituare i piccoli al piacere di leggere e sfruttare ... (Fanpage.it)

Un nuovo studio mostra che i bambini sono sempre più esposti agli abusi sessuali online - Monitorate l’attività online dei bambini piccoli, incluso il controllo dei loro profili e post. Supervisionate i bambini. Cercate segnali di abuso. Utilizzate i parental control per l’attività online. Esprimere giudizi morali in relazione a questioni di consenso nelle relazioni online. Ma i ricercatori, che presenteranno le loro scoperte questo fine settimana alla American Academy of ... (Gravidanzaonline.it)

Dentro le nozze di e Ilaria : le foto coi bambini - la dedica e la colonna sonora della cerimonia - The post Dentro le nozze di e Ilaria : le foto coi bambini, la dedica e la colonna sonora della cerimonia first appeared on Pettegolezzi Sulle Celebrità. Un matrimonio da favola: l’indimenticabile festa di Ilaria D’Amico e Gianluigi Buffon È trascorsa più di una settimana dal magico matrimonio di Ilaria D’Amico e Gianluigi Buffon, celebratosi sabato 28 settembre a San Pancrazio, Lucca. (Pettegolezzicelebrita.com)