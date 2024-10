Chiara Ferragni e Fedez, parla l’avvocato dell’influencer: “Tra loro nessun accordo, ci sono trattative private” (Di sabato 12 ottobre 2024) nessun accordo fra Chiara Ferragni e Fedez. A spiegarlo, al Corriere della Sera, il legale dell’influencer. Nelle scorse ore l’avvocato Daniela Missaglia è voluta intervenire sulle pagine del noto quotidiano per smentire i rumor in merito al divorzio degli ormai ex Ferragnez. Fra i due sarebbero in atto trattative riservate. Le sue diChiarazioni: Ad oggi non sussiste alcun accordo fra i coniugi, tanto più in ordine ad un asserito quanto inveritiero collocamento ‘pressoché paritetico’ della prole, fermo l’impegno dei rispettivi legali di raggiungere una compiuta intesa. Le Indiscrezioni sono frutto di inverificate illazioni relative a trattative riservate a tutt’ora in essere fra le parti, coperte da segreto e non divulgabili. nessun accordo consensuale dunque come trapelato dal settimanale Chi nei giorni scorsi. l’avvocato avrebbe smentito anche la cifra richiesta dalla Ferragni. Isaechia.it - Chiara Ferragni e Fedez, parla l’avvocato dell’influencer: “Tra loro nessun accordo, ci sono trattative private” Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di sabato 12 ottobre 2024)fra. A spiegarlo, al Corriere della Sera, il legale. Nelle scorse oreDaniela Missaglia è voluta intervenire sulle pagine del noto quotidiano per smentire i rumor in merito al divorzio degli ormai ex Ferragnez. Fra i due sarebbero in attoriservate. Le sue dizioni: Ad oggi non sussiste alcunfra i coniugi, tanto più in ordine ad un asserito quanto inveritiero collocamento ‘pressoché paritetico’ della prole, fermo l’impegno dei rispettivi legali di raggiungere una compiuta intesa. Le Indiscrezionifrutto di inverificate illazioni relative ariservate a tutt’ora in essere fra le parti, coperte da segreto e non divulgabili.consensuale dunque come trapelato dal settimanale Chi nei giorni scorsi.avrebbe smentito anche la cifra richiesta dalla

