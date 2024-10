Camp Nou, maxi rissa tra gli operai: 30 coinvolti, 6 i feriti (Di sabato 12 ottobre 2024) maxi rissa al Camp Nou tra gli operai addetti ai lavori di restauro dello stadio del Barcellona: l’aggiornamento su feriti, arresti e licenziamenti Il Campo Nou è alle prese con dei lavori di ristrutturazione e, come riportato dall’ANSA, lo stadio del Barcellona è stato oggi teatro di una accesa rissa tra gli operai addetti ai Calcionews24.com - Camp Nou, maxi rissa tra gli operai: 30 coinvolti, 6 i feriti Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di sabato 12 ottobre 2024)alNou tra gliaddetti ai lavori di restauro dello stadio del Barcellona: l’aggiornamento su, arresti e licenziamenti Ilo Nou è alle prese con dei lavori di ristrutturazione e, come riportato dall’ANSA, lo stadio del Barcellona è stato oggi teatro di una accesatra gliaddetti ai

