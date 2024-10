Bufera Milan, che attacco a Fonseca: il messaggio è netto (Di sabato 12 ottobre 2024) Per il Milan di Paulo Fonseca, in attesa del ritorno del campionato, bisogna registrare un duro attacco al tecnico portoghese. Dopo la vittoria nel derby contro l’Inter, cosa che non accadeva da ben due anni, tutti aspettavano la ripresa del Milan che, però, è tornato quasi subito nella Bufera. Una volta battuto anche il Lecce, il team meneghino ha prima perso in Champions League contro il Bayer Leverkusen e poi la domenica successiva in campionato contro la Fiorentina di Raffaele Palladino. Con questo ko, dove ha fatto discutere soprattutto l’atteggiamento avuto dai rossoneri nel corso del match contro la Fiorentina, il Milan è scivolato al sesto posto con cinque punti di distacco dal Napoli capolista di Antonio Conte. La sconfitta contro i viola, di fatto, ha riportato con sé anche le tantissime voci di un possibile esonero del tecnico portoghese Paulo Fonseca. Tvplay.it - Bufera Milan, che attacco a Fonseca: il messaggio è netto Leggi tutta la notizia su Tvplay.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Per ildi Paulo, in attesa del ritorno del campionato, bisogna registrare un duroal tecnico portoghese. Dopo la vittoria nel derby contro l’Inter, cosa che non accadeva da ben due anni, tutti aspettavano la ripresa delche, però, è tornato quasi subito nella. Una volta battuto anche il Lecce, il team meneghino ha prima perso in Champions League contro il Bayer Leverkusen e poi la domenica successiva in campionato contro la Fiorentina di Raffaele Palladino. Con questo ko, dove ha fatto discutere soprattutto l’atteggiamento avuto dai rossoneri nel corso del match contro la Fiorentina, ilè scivolato al sesto posto con cinque punti di distacco dal Napoli capolista di Antonio Conte. La sconfitta contro i viola, di fatto, ha riportato con sé anche le tantissime voci di un possibile esonero del tecnico portoghese Paulo

Milan - attacco dell’allenatore : parole forti per Pulisic - itParole forti se dette da un tecnico che vuole preservare la salute, e quindi la condizione fisica di uno dei suoi migliori calciatori. Ma il Milan deve andare avanti e molto del suo destino passa proprio dai piedi di Pulisic. Milan ‘rimproverato’ dal Ct per la gestione di Pulisic È chiaro dai numeri che Fonseca sia quasi dipendente da Pulisic, tanto da generare un po’ di fastidio e sicuramente ... (Rompipallone.it)

