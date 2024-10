Bmti frutta e verdura di stagione per combattere l’obesità

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) In fatto di alimentazione è importante fare scelte consapevoli, mangiare cibi stagionali e sapere in anticipo cosa comprare. E’ quanto sottolinea La Borsa della Spesa, il servizio die Italmercati Rete di Imprese, in collaborazione con Consumerismo No Profit, in occasione della Giornata Mondiale contropromossa dall’ADI (Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica), confermandosi un alleato prezioso per i consumatori che desiderano seguire un’alimentazione sana ed equilibrata, senza rinunciare al risparmio. Mangiare cibi stagionali e sapere in anticipo cosa comprare, infatti, aiuta a seguire un’alimentazione sana con più facilità, prevenendo la formazione di patologie ed infiammazioni, anche gravi.