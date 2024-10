Ilfoglio.it - Bizzarri: “Sangiuliano è stata una grande perdita per i comici, ma il sostituto può darci delle gioie”

Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) “In questo governo c'è gente che ti toglie le castagne dal fuoco quando non sai cosa scrivere”, dice il comico Lucaalla Festa del Foglio, intervistato da Michele Masneri. “una garndeper noi, ma ilsta cominciando a”. Per un comico in genere la classe politica italiana è una fonte di ispirazione perenne, “credo sia perché sta subentrando una certa vanità nella nostra classe politica, e quando arriva io godo perché mi si aprono degli orizzonti: in questoera un campione, probabilmente era anche bravo ma la sua posizione di potere gli ha dato alla testa. E non solo la posizione di potere”. Politici più vanitosi? “Beh prima di me c'è stato il Calendone”. Eppure l'ha votato, “poi l'ho preso per il culo e mi ha tolto l'amicizia su Twitter.