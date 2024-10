Arrestato mentre cerca di rubare all'interno della farmacia comunale (Di sabato 12 ottobre 2024) Si era introdotto nella farmacia comunale di Formia per rubare ma è stato intercettato e Arrestato prima che riuscisse a fuggire. E' accaduto l'altra notte quando gli agenti del locale commissariato sono stati allertati da una segnalazione della sala operativa sulla presenza di una persona nella Latinatoday.it - Arrestato mentre cerca di rubare all'interno della farmacia comunale Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Si era introdotto nelladi Formia perma è stato intercettato eprima che riuscisse a fuggire. E' accaduto l'altra notte quando gli agenti del locale commissariato sono stati allertati da una segnalazionesala operativa sulla presenza di una persona nella

