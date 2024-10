Archivio di Stato, i clic dimenticati sulle attività dei fascisti urbinati (Di sabato 12 ottobre 2024) Domani torna negli Archivi di Stato italiani la quattordicesima edizione della “Domenica di Carta“: un’occasione di apertura straordinaria degli enti che proporranno speciali esposizioni. L’istituto urbinate non sarà da meno: l’apertura dalle ore 8 alle ore 12 darà infatti l’opportunità di vedere alcuni documenti davvero interessanti. Il personale della sede di via Piano Santa Lucia illustrerà infatti alcuni stralci della storia urbinate e italiana degli anni ’30 del Novecento, traendo il materiale dal fondo del GUF (Gruppi Universitari fascisti), che era attivo all’epoca in seno ad ogni ateneo italiano. Ilrestodelcarlino.it - Archivio di Stato, i clic dimenticati sulle attività dei fascisti urbinati Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Domani torna negli Archivi diitaliani la quattordicesima edizione della “Domenica di Carta“: un’occasione di apertura straordinaria degli enti che proporranno speciali esposizioni. L’istituto urbinate non sarà da meno: l’apertura dalle ore 8 alle ore 12 darà infatti l’opportunità di vedere alcuni documenti davvero interessanti. Il personale della sede di via Piano Santa Lucia illustrerà infatti alcuni stralci della storia urbinate e italiana degli anni ’30 del Novecento, traendo il materiale dal fondo del GUF (Gruppi Universitari), che era attivo all’epoca in seno ad ogni ateneo italiano.

