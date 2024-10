Ilrestodelcarlino.it - Angelini Cesena al debutto: "Non vediamo l’ora"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Archiviato il pre-campionato, l’Elettromeccanicaè pronta per inaugurare la nuova stagione, la decima consecutiva in serie B1, che inizierà domani, alle 18, sul campo di Mestrino in provincia di Padova. La formazione romagnola è, ancora una volta, all’insegna delle giovani con sei giocatrici Under 20. La rosa ruota intorno ai punti fermi delle scorse stagioni: capitan Benazzi, il libero Calisesi, le schiacciatrici Vecchi, Pinali e Molari, i centrali Guardigli e Caniato, la palleggiatrice Conficoni. Sono invece sei gli innesti, tra cui alcuni volti ritrovati: al centro ci sono Melandri e la giovanissima Oke, in posto quattro Missiroli, Casali al palleggio, Pasini opposto e Marchi libero. "Finalmente ci siamo – sorride coach Cristian Lucchi –. Siamo inseriti in un girone attrezzato, sarà un anno impegnativo, ma nondi iniziare.