Anche la protezione civile abruzzese nei campli flegrei a Napoli per la simulazione d'emergenza (Di sabato 12 ottobre 2024) La protezione civile regionale abruzzese prosegue la propria attività nei campi flegrei a Napoli, per la simulazione d'emergenza organizzata dal dipartimento nazionale. Nella giornata di sabato 12 ottobre il capo dipartimento nazionale Fabio Ciciliano, si è recato sul luogo delle esercitazioni Ilpescara.it - Anche la protezione civile abruzzese nei campli flegrei a Napoli per la simulazione d'emergenza Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Laregionaleprosegue la propria attività nei campi, per lad'organizzata dal dipartimento nazionale. Nella giornata di sabato 12 ottobre il capo dipartimento nazionale Fabio Ciciliano, si è recato sul luogo delle esercitazioni

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Esercitazione di Protezione Civile : alcuni dubbi dei cittadini puteolani - Hanno raggiunto l’area d’incontro di Piazza Garibaldi 11 bus. . Nel comune di Napoli, in totale hanno partecipato 301 persone: 139 […] The post Esercitazione di Protezione Civile: alcuni dubbi dei cittadini puteolani appeared first on Il Blog di Giò. Ottima la partecipazione da parte dei cittadini che, in tutte le aree in zona rossa, hanno partecipato alla simulazione. (Ilblogdigio.it)

Protezione civile di Abbadia - 30 anni al servizio dei cittadini - Il gruppo comunale di Protezione civile di Abbadia compie 30 anni. Era il 25 ottobre 1994 quando i volontari mossero i primi passi, su iniziativa dell'allora sindaco Antonio Locatelli, dando così al paese un'entità fondamentale per la gestione delle emergenze e del territorio. Nel corso degli... (Leccotoday.it)

Meteo - che tempo farà : le previsioni della Protezione Civile - Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per domenica 13 e lunedì 14 ottobre, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate a sabato 12 ottobre. Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "pressione in aumento, tempo stabile". ... (Perugiatoday.it)