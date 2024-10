Addio per sempre all’IMU sulla seconda casa grazie a questo semplice documento: scopri subito come presentarlo, i risparmi sono straordinari (Di sabato 12 ottobre 2024) Per non pagare l’IMU sulla seconda casa basta presentare un’autocertificazione. Ecco la procedura per ottenere l’esonero. L’IMU (Imposta Municipale Unica) è la tassa che devono pagare i proprietari di immobili, terreni agricoli e aree edificabili. sono obbligati anche i titolari di un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull’immobile, terreno o area. sono escluse dal pagamento dell’IMU le abitazioni principali (le cd. prime case), ossia quelle in cui il contribuente dimora e risiede abitualmente, a condizione che non rientrino nelle categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9. Anche sulla seconda casa spetta l’esenzione dall’IMU (informazioneoggi. Informazioneoggi.it - Addio per sempre all’IMU sulla seconda casa grazie a questo semplice documento: scopri subito come presentarlo, i risparmi sono straordinari Leggi tutta la notizia su Informazioneoggi.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Per non pagare l’IMUbasta presentare un’autocertificazione. Ecco la procedura per ottenere l’esonero. L’IMU (Imposta Municipale Unica) è la tassa che devono pagare i proprietari di immobili, terreni agricoli e aree edificabili.obbligati anche i titolari di un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull’immobile, terreno o area.escluse dal pagamento dell’IMU le abitazioni principali (le cd. prime case), ossia quelle in cui il contribuente dimora e risiede abitualmente, a condizione che non rientrino nelle categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9. Anchespetta l’esenzione d(informazioneoggi.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Dominate the Water" a Palermo - Paltrinieri "Sicilia seconda casa" - Il Golfo di Mondello ospiterà per il secondo anno di fila il circuito ideato dal campione carpigiano PALERMO - "La Sicilia è un po' la mia seconda casa adesso. E' per questo motiv . Ross (Rossella Fiamingo, ndr), la mia ragazza è di Catania, sono venuto cento volte in Sicilia, quindi la conosco bene". (Ilgiornaleditalia.it)

“Dominate the Water” a Palermo - Paltrinieri “Sicilia seconda casa” - E’ per questo motivo che forse Grogorio Patrinieri ha scelto per il secondo anno consecutivo il Golfo di Mondello come campo gara per concludere il circuito di “Dominate The Water”, competizione in acque libere da lui stesso ideata che unisce sport, tutela dell’ambiente e scoperta del territorio. Ross (Rossella Fiamingo, ndr), la mia ragazza è di Catania, sono venuto cento volte in Sicilia, ... (Unlimitednews.it)

Brugnaro - seconda passeggiata notturna a Mestre dal parco Piraghetto al Corso : «Comprate casa in via Piave - non ve ne pentirete» - MESTRE - Seconda «passeggiata per la sicurezza» del sindaco per le strade della città. Dopo quella della notte precedente, Luigi Brugnaro ha continuato il suo tour al parco... (Ilgazzettino.it)