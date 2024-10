Amica.it - Weekend al cinema con “Iddu – L’ultimo padrino”, “All We Imagine As Light” e “Il robot selvaggio”

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Tra fosca realtà e grottesco irrealismo, la rilettura dark, eccessiva ed eccentrica della storia del vero boss Matteo Messina Denaro (strepitoso Elio Germano) realizzata da Fabio Grassadonia e Antonio Piazza. Un racconto d’amore e non amore – a più voci e più sguardi femminili – nella caotica e babelica Mumbai contemporanea. Infine un cartoon sentito ed emozionante su unalla scoperta del mondo Sono per noi i film più interessanti da vedere alnel, ovvero, All WeAs– Amore a Mumbai (premio Grand Prix al Festival di Cannes) e il nuovo film d’animazione Dreamworks Il