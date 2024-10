Violenze sul personale sanitario: "Passaggi continui in ore notturne. Patto forze di polizia-guardie giurate" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Situazione critica per il personale sanitario, sempre più spesso vittima di Violenze, fisiche o verbali, sputi, minacce, aggressioni. A volte anche brutali. Come nel caso dell’operatore socio sanitario di 38 anni che nella notte tra domenica e lunedì è stato quasi strangolato nel bagno del pronto soccorso, mentre era di turno, da un paziente, un 27enne dell’Appennino reggiano: l’operatore aveva il compito di raccogliere le urine quando il ragazzo, visibilmente ubriaco, si è scagliato contro di lui, mettendogli le mani attorno al collo e stringendo forte per alcuni minuti: ’Ti ammazzo, devi morire’, ripeteva, guardandolo negli occhi. Ilrestodelcarlino.it - Violenze sul personale sanitario: "Passaggi continui in ore notturne. Patto forze di polizia-guardie giurate" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Situazione critica per il, sempre più spesso vittima di, fisiche o verbali, sputi, minacce, aggressioni. A volte anche brutali. Come nel caso dell’operatore sociodi 38 anni che nella notte tra domenica e lunedì è stato quasi strangolato nel bagno del pronto soccorso, mentre era di turno, da un paziente, un 27enne dell’Appennino reggiano: l’operatore aveva il compito di raccogliere le urine quando il ragazzo, visibilmente ubriaco, si è scagliato contro di lui, mettendogli le mani attorno al collo e stringendo forte per alcuni minuti: ’Ti ammazzo, devi morire’, ripeteva, guardandolo negli occhi.

