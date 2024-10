Verissimo, gli ospiti del 12 e 13 ottobre 2024 (Di venerdì 11 ottobre 2024) Gli ospiti del nuovo appuntamento Torna, su Canale 5, appuntamento ricco di emozioni a “Verissimo”. Sabato, alle 16.30, in esclusiva, Nadia Bengala parla della situazione complicata e drammatica che sta vivendo la figlia Diana. Prima intervista per una giovane pianista dal grande talento: Frida Bollani Magoni, al suo esordio come scrittrice. In studio, l’intenso racconto di vita dell’alpinista e scrittore Mauro Corona, presenza fissa di “E’ sempre Cartabianca”, condotto da Bianca Berlinguer, su Retequattro. E ancora, ritratto di famiglia per Marco Maddaloni, ospite con la moglie Romina e i loro tre figli. Infine, nel talk: Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli, coppia nata a “Uomini e donne”, da poco genitori della piccola Allegra e presto sposi e,direttamente dalla serie “La rosa della vendetta” spazio a Murat Ünalm??, che nella serie interpretaGülcemal. 361magazine.com - Verissimo, gli ospiti del 12 e 13 ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Glidel nuovo appuntamento Torna, su Canale 5, appuntamento ricco di emozioni a “”. Sabato, alle 16.30, in esclusiva, Nadia Bengala parla della situazione complicata e drammatica che sta vivendo la figlia Diana. Prima intervista per una giovane pianista dal grande talento: Frida Bollani Magoni, al suo esordio come scrittrice. In studio, l’intenso racconto di vita dell’alpinista e scrittore Mauro Corona, presenza fissa di “E’ sempre Cartabianca”, condotto da Bianca Berlinguer, su Retequattro. E ancora, ritratto di famiglia per Marco Maddaloni, ospite con la moglie Romina e i loro tre figli. Infine, nel talk: Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli, coppia nata a “Uomini e donne”, da poco genitori della piccola Allegra e presto sposi e,direttamente dalla serie “La rosa della vendetta” spazio a Murat Ünalm??, che nella serie interpretaGülcemal.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Verissimo - gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda oggi - domenica 6 ottobre 2024 - Anticipazioni: gli ospiti Dopo mesi di silenzio e di mistero sul suo ritiro improvviso dal mondo del tennis, in esclusiva a Verissimo, parla per la prima volta l’ex tennista Camila Giorgi. Eleonora Giorgi torna a Verissimo per aggiornare il pubblico, che la segue in questa fase di vita con grandissimo affetto, sul suo stato di salute e questa volta sarà in compagnia del suo ex marito Massimo ... (Tpi.it)

Verissimo - tra gli ospiti del weekend Giampaolo Morelli ed Eleonora Giorgi con Massimo Ciavarro - 00 dopo mesi di silenzio e di mistero sul suo ritiro improvviso dal mondo del tennis, in esclusiva a Verissimo, parla per la prima volta l’ex tennista Camila Giorgi. Silvia Toffanin accoglie Gerry Scotti, da mercoledì 9 ottobre su Canale 5 con la nuova edizione di Io Canto Generation. Sabato, alle ore 16. (Spettacolo.eu)

Ospiti Verissimo - puntata domenica 6 ottobre : Gerry Scotti ed Eleonora Giorgi da Silvia Toffanin - Chi saranno tutti gli ospiti di Silvia Toffanin nella puntata di oggi di Verissimo: le anticipazioni del 6 ottobre L'articolo Ospiti Verissimo, puntata domenica 6 ottobre: Gerry Scotti ed Eleonora Giorgi da Silvia Toffanin proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. . (Blogtivvu.com)