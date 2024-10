Vangelo di oggi 11 Ottobre 2024 | Lc 1115-26 | Commento di Papa Francesco

Vangelo di oggi 11 Ottobre 2024: Lc 11,15-26 | Commento di Papa Francesco (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nel Vangelo odierno, il Maestro scaccia un demonio, e molti lo criticano. Ma la risposta di Gesù non lascia spazio a dubbi Nel Vangelo di oggi, 11 Ottobre 2024, Gesù scaccia un demonio e subito i farisei ne approfittano per attaccarlo. Ma Nostro Signore risponde con grande fermezza e chiarezza. Venerdì della 27.ma settimana del L'articolo Vangelo di oggi 11 Ottobre 2024: Lc 11,15-26 Commento di Papa Francesco proviene da La Luce di Maria. Lalucedimaria.it - Vangelo di oggi 11 Ottobre 2024: Lc 11,15-26 | Commento di Papa Francesco Leggi tutta la notizia su Lalucedimaria.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nelodierno, il Maestro scaccia un demonio, e molti lo criticano. Ma la risposta di Gesù non lascia spazio a dubbi Neldi, 11, Gesù scaccia un demonio e subito i farisei ne approfittano per attaccarlo. Ma Nostro Signore risponde con grande fermezza e chiarezza. Venerdì della 27.ma settimana del L'articolodi11: Lc 11,15-26diproviene da La Luce di Maria.

