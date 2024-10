Ultrà, club e la lezione del Ct a Inzaghi (Di venerdì 11 ottobre 2024) Spalletti a gamba tesa su Inzaghi e l'indagine sugli Ultrà: "Io rispondo a tutti, ma so riattaccare" Ilgiornale.it - Ultrà, club e la lezione del Ct a Inzaghi Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Spalletti a gamba tesa sue l'indagine sugli: "Io rispondo a tutti, ma so riattaccare"

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inzaghi non ha gradito le parole di Spalletti sui suoi rapporti con gli ultras - l’Inter sorpresa (Gazzetta) - «Io rispondo a tutti, ma so riattaccare il telefono…», ha detto a poche ore da Italia-Belgio, riferendosi alla necessità in certi casi di troncare sul nascere contatti pericolosi con certi pezzi del tifo organizzato. Ecco cosa scrive la Gazzetta dello Sport: Sorpresa, come una cosa inattesa che ti spiazza, come un pizzicotto che non ti aspettavi. (Ilnapolista.it)

Viva Spalletti che su Inzaghi e gli ultras rompe con l’Italia del chi te lo fa fare (Corsport) - Tocca a chi detiene la responsabilità, anche a costo di non essere così simpatico al caloroso pubblico, anche a costo di rimetterci il posto, perché si sa che poi magari il presidente dà più retta a quelli, perchè non vuole cercarsi grane. L'articolo Viva Spalletti che su Inzaghi e gli ultras rompe con l’Italia del chi te lo fa fare (Corsport) sembra essere il primo su ilNapolista. (Ilnapolista.it)

Ultrà - Zanetti va dai pm «Mai ricevuto minacce». E Spalletti punge Inzaghi - Il vicepresidente e storica bandiera dell?Inter Javier Zanetti ha smentito di aver mai ricevuto minacce o pressioni sul club. C?è stato ieri il tanto atteso faccia a... (Ilmattino.it)