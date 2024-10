Justcalcio.com - Tuttosport – dal bomber francese al ritorno di fiamma

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

(Di venerdì 11 ottobre 2024) 2024-10-11 17:32:26 Arrivano conferme da: La Juve continua il suo doppio gioco. Alt, nessuna malizia. Il gioco che cerca di esprimere al meglio in campo, con Motta. E quello che porta avanti dietro la scrivania con il direttore tecnico Cristiano Giuntoli per piazzare i colpi giusti a gennaio. Già, perché il gruppo, già di per sé perfettibile dopo il mercato estivo – in cui si è dovuta coniugare la competitività con la sostenibilità – ha dovuto fare i conti con le due mazzate finite su Milik e Bremer, che hanno cambiato perimetro e peso della rosa, già di per sé rivoluzionata rispetto alla stagione precedente. Il polacco operato a giugno per il menisco dopo una lunga attesa e convalescenza è dovuto ritornare sotto i ferri e il rientro potrebbe slittare addirittura al 2025.