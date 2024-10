Turismo, tassa di soggiorno, parcheggi, eventi natalizi: Confcommercio chiede un incontro a Comune e Reggia (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiTurismo, tassa di soggiorno, parcheggi, eventi natalizi, Confcommercio Caserta scrive alla direttrice della Reggia, Tiziana Maffei, e al sindaco Carlo Marino per chiedere la convocazione di un incontro che consenta di affrontare nell’immediato alcune delle tematiche lasciate in sospeso da mesi. Due diverse lettere, inviate contemporaneamente alle due istituzioni, per riaccendere i riflettori sulle tematiche di rilancio del settore anche e soprattutto in vista delle festività natalizie per scongiurare quello che si preannuncia come un dicembre ‘a luci spente’. Anteprima24.it - Turismo, tassa di soggiorno, parcheggi, eventi natalizi: Confcommercio chiede un incontro a Comune e Reggia Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutidiCaserta scrive alla direttrice della, Tiziana Maffei, e al sindaco Carlo Marino perre la convocazione di unche consenta di affrontare nell’immediato alcune delle tematiche lasciate in sospeso da mesi. Due diverse lettere, inviate contemporaneamente alle due istituzioni, per riaccendere i riflettori sulle tematiche di rilancio del settore anche e soprattutto in vista delle festivitàe per scongiurare quello che si preannuncia come un dicembre ‘a luci spente’.

