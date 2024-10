Turchia arbitro sospesa perché accusata di un sex-video | Fake è creato con IA

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024)dai ruoli arbitralidi essere protagonista di un sex-con un supervisore degli arbitri turchi, ma pronta a difendersi: “E’ falso, l’hannocon l’Intelligenza Artificiale”. Il caso di Elif Karaarslan scuote in questi giorni il calcio della. Ventiquattro anni, laureata in scienze dello sport, direttrice di gara del calcio minore nella regione di Istanbul, Elif è statadalla federazione arbitralenei giorni scorsi era circolato sui social un suo presuntoa sfondo sessuale con Oran Erdemir, 61 anni, supervisore arbitrale. “E’ un”, si difende ora l’arbitra, la cui vicenda p trattata con molta discrezione dai media turchi ma ha ampia eco su quelli internazionali, in Spagna particolarmente. “Si tratta chiaramente di unmanipolato con l’IA”, sostiene il suo avvocato in un comunicato.