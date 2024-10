Trova uno scorpione nel pacco di Schein: “Pensavo fosse un giocattolo, poi si è mosso” (Di venerdì 11 ottobre 2024) A Bristol una studentessa universitaria stava immortalando l'apertura del pacchetto con i nuovi stivali, quando all'improvviso ha notato l'antropode muoversi. L'azienda di fast-fashion ha annunciato un'indagine interna. Fanpage.it - Trova uno scorpione nel pacco di Schein: “Pensavo fosse un giocattolo, poi si è mosso” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) A Bristol una studentessa universitaria stava immortalando l'apertura del pacchetto con i nuovi stivali, quando all'improvviso ha notato l'antropode muoversi. L'azienda di fast-fashion ha annunciato un'indagine interna.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Oroscopo Branko - venerdì 23 agosto 2024 : Scorpione Ritrova Leggerezza e Entusiasmo - Sagittario La Luna in Ariete potrebbe portare sorprese in amore. Bilancia La Luna contraria potrebbe creare agitazione nelle relazioni. Gemelli Un amico ti tenderà una mano. Cancro La Luna contraria suggerisce cautela sia nel lavoro che in amore. Il lavoro ti chiama anche in agosto, ma le stelle ti aiuteranno a risolvere i problemi di lavoro e soldi che ti affliggono da ... (Zon.it)